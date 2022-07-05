Belgeye uymak zorundalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki muhtırayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bunlara verdiğimiz belgede deliller ışığında PYD, PKK'nın birbiriyle bağlantısı olduğunu biz belgeliyoruz. Aynı şekilde iade edecekleri teröristler, teröre karış- mış, teröre destek vermiş, suçu sabit olan kişilerle ilgili de belgeleri, delilleri ortaya sunuyoruz. ABD'nin burada bir ikiyüzlülüğü, çifte standardı var. Fransa'nın da var, bazı ülkelerin de var. Sonuç itibarıyla zaten bunlar da 'Bakın ABD de destek veriyor' diye biraz cesaret bulmaya çalıştılar ama biz şartlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bunu kabul etmek durumunda kaldılar. Burada terörün tüm tezahürleri, tüm uzantıları, paravanları hepsi burada ortadadır. Sonuçta bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymadıkları zaman zaten biz bunları NATO'ya almayacağız."İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi.