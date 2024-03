Belki de son ramazanımız

İnsanlığın şahit olduğu en büyük katliamlardan birini tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiren İsrail durmuyor. Siyonist İsrail'in göz göre göre soykırım uyguladığı Gazze'deki yeni doğan bebeklerin dramını tüm dünyaya duyuran ilk isim olan Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Mahlis, ramazan öncesi bölgedeki son durumu SABAH'a anlattı.Gazze'de, bir vahşet yaşandığını kaydeden Mahlis, "İnsanlar yiyecek beklerken bombalanıyor. Un beklerken üzerlerine kurşun yağıyor. Açlıktan ölümlerin başladığını artık herkes biliyor. İnsanlar hayvan yemlerini ezdi. Un yaptı. Ve onu yiyor. Hayatta kalmak için. Ramazan geliyor. Biz bu şartlarda ramazanı nasıl geçireceğiz bilmiyoruz. Belki de hepimizin son ramazanı. Salgın hastalıklar da baş gösterdi. İnsanlar büyük bir çaresizlik içerisinde. İhtiyaç duyulan hiçbir şeyi bulamıyoruz. Her yerde açlık ve ölüm var sedece" dedi.Mahlis, "Hâlâ biz Gazze'deyiz. Elektrik yok, su yok, açlık var. Hiçbir şey bulamıyoruz. Millet açlıktan yardımları beklerken kurşunlanıyor ya da bombalanıyor. Un beklerken insanlar burada ölüyor. Her gün şehitler var. Millet zavallı. Açlıktan ne varsa yeniliyor. Kuzeyde şartlar çok zor. Allah bize yardım etsin. Ulaşım vasıtası yok. Akaryakıt yok. Hastaneler ve aciller çok dolu. Fakat ilaç yok. Herhangi bir tıbbi malzeme yok. Şifa Hastanesi kapasitesinin üzerinde. Her taraf dolu. İmkânlar da yok" açıklamasında bulundu.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1025 artarak 30 bin 631'e yükseldi.151 gündür süren katliamlarda öldürülenlerden 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın oldu.İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 2 bin 675 katliam gerçekleştirdi.Yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişi halen ankaz altında.İSRAIL'IN silah olarak kullandığı "açlık" Gazze'de 16 çocuğu öldürdü. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü doğruladıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ise İsrail'in Gazze'deki insanları kasten aç bıraktığını, halihazırda da insani yardıma ulaşmak isteyen sivilleri ve yardım konvoylarını hedef aldığını bildirdi.