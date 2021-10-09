Avrupa Birliği
(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin 1 yıl öncesine oranla çok daha iyi olduğunu söyledi. "Nueva Economia Forum"un düzenlediği toplantıda konuşan Borrell, "Göreve geldiğimden bu yana vaktimin yüzde 30'unu AB-Türkiye ilişkilerinin kopmaması için harcadım. 1 yıl öncesine oranla Türkiye ile çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. Türkiye ile ilişkilerin vazgeçilmez olduğuna inandığını söyleyen Borrell şunları kaydetti: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile samimi bir dostluğum var. Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de öyleydi. Türkiye ile sadece gaz konusu değil, çok sorun yaşadık. Hep diyalogdan yana oldum ve köprü görevi üstlendim, önemli bir rol oynadım. Bazıları beni Türk yanlısı olmakla suçladı. Ben ne Türk yanlısı ne de Türk karşıtıyım."