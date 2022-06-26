‘Ben şimdi hangisi için ağlayayım’

Afganistan'da çarşamba günü yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, aileleri yok etti. 1150 kişinin hayatını kaybettiği, 1600 kişinin yaralandığı depremden en çok etkilenen Paktika'nın Giyan ilçesinde ailelerini kaybeden afetzedeler yaşadıklarını anlattı.28 yaşındaki Kerim Niyazi, Afganistan'daki büyük depremde kardeşleri de dahil 22 akrabasını kaybetti. Köyünün harabeye döndüğünü gören Niyazi, "Babam bir yandan dua ederken bir yandan enkazı kazıyordu. Dışarıda battaniyeye sarılmış cansız bedenler vardı. Yüzlerine bakmaya cesaret edemedim. Nereden başlayacağımı bilemedim" dedi. Depremde 7, 12 ve 17 yaşlarındaki 3 erkek kardeşini ve 22 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Niyazi, "Kim için yas tutsam, hangisi için ağlasam bilemiyorum" diye konuştu.10 yaşındaki Nakibullah da diğer yüzlerce çocuk gibi deprem nedeniyle ebeveynlerini kaybetti. Nakibullah'ın annesi, babası ve 3 kız kardeşi enkaz altında kalarak can verdi. Evleri ise tamamen harabeye döndü. Nakibullah'ın ailesinden sadece bir kız kardeşi ve erkek kardeşi kaldı.Feyzullah Pişakman (53) ise ailesinden 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Pişakman, "Kardeşlerim, eşleri ve çocukları yaşamını yitirdi. Bizim taraftaki duvar sağlamdı, bu nedenle eşim ve çocuklarımla hayatta kaldık" dedi.Harabeye dönen Giyan'da evler genelde erkek kardeşlerin aileleriyle beraber yaşadığı iki katlı, geniş yapılardan oluşuyor. Bu nedenle evler kalabalık aileleri barındırıyor. Kil, çamur ve kerpiçten yapılan evlerin neredeyse yarısının yıkılması ölü sayısını artırdı.