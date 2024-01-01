Berlin’de yasağa rağmen protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de yasaklanmasına rağmen Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı. Birleşik Filistin Ulusal Komitesi'nin Adenauerplatz Meydanı'nda düzenlediği gösteriye yaklaşık 1200 kişi katıldı. Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Öte yandan İsrail hükümetini Gazze'de sivilleri öldürmekle suçlayan İsrailli Yahudi aktivistler de Tel Aviv'de gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu. 200 kişilik grup İbranice, Arapça ve İngilizce "Hemen şimdi ateşkes", "Katliama, soykırıma, ırkçılığa ve siyonizme hayır" ve "Gazze'yi bombalamayı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.