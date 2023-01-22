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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Berlin’e traktörlerle indiler

Berlin’e traktörlerle indiler
Almanya'nın başkenti Berlin'de çiftçiler, tarım ve gıda politikasının adil olması için protesto düzenledi. Çiftçi ve çevre örgütlerinin yer aldığı 'Wir haben es satt' (Artık bıktık) adlı inisiyatifin çağrısıyla binlerce kişi, tarihi Brandenburg Kapsı önünde toplandı. Göstericiler, şehir merkezine doğru yürüyüş gerçekleştirirken, eylemde konvoy oluşturan 50'nin üzerinde traktör de korna çalarak tarımdaki sorunlara dikkat çekti. Gösteride adil üretici fiyatlarının sağlanması, çiftçilere sosyal yardım sağlanması gibi taleplerde bulunuldu.
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Berlin’e traktörlerle indiler
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