Beslediği yılan Avrupa’yı sokuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gün 3 kişinin öldürüldüğü saldırıdan sonra terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Avrupa'yı savaş alanına çevirmesi Batılı ülkeleri terör örgütlerine karşı uyaran Türkiye'nin haklılığını gözler önüne serdi. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeyip hassasiyetlerimizi sürekli görmezden gelen Avrupa'nın farklı ülkeleri şimdi her yeri savaş alanına çeviren PKK/YPG'nin kaos ve şiddetiyle sarsılıyor.Fransa'da başlayıp Yunanistan ve İngiltere'ye kadar yayılan PKK/YPG şiddeti Avrupa ülkelerini terör örgütleri konusunda uyaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha haklı çıkardı. 2016 yılında "Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o yılan Fransa'yı soktu. Sabıkası ırkçı suçlarla dolu olan William M. İsimli Fransız vatandaşının Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişiyi öldürdüğü saldırının ardından yaşanan kaos yayıldı. Irkçı saldırıyı bahane eden terör örgütü PKK/YPG yandaşları yine şiddete başvurdu. Terör örgütünün sembollerini taşıyan PKK yandaşları, Paris'te sokaklarda barikatlar kurdu. Araçları ters çevirip ateşe verdi. Kaldırım taşlarını söküp otobüs duraklarını yıktı. Çevredeki dükkanların camını çerçevesini indirerek bazı mağazaları yağmaladı. Güvenlik güçlerine maytaplarla saldıran törör örgütü sempatizanları, polisle çatıştı. Terör yandaşlarının saldırganlıkları Paris sınırlarını aştı.Marsilya kentindeki olaylarda da polis karakolu taşlandı. Polis arabaları, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi. Mağazalar tahrip edildi. Şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı. Olaylarda 11 kişi ise gözaltına alındı. Fransa'daki şiddet olayları Yunanistan'dan sonra İngiltere'ye de sıçradı. Paris'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.Paris'te 3 kişi öldüren Fransız saldırganın 'yabancıları öldürmek için' saldırıyı düzenlediği kaydedildi. Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan, olay yerinde gözaltına alınmıştı. Savcılık dün, saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" saldırıyı düzenlediğini açıkladı. Saldırganın 2021'de kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı, 2 kişiyi yaraladığı ve bu ay hapisten çıktığı aktarılmıştı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Fransa'daki olaylarla ilgili değerlendirmede bulundu. "Avrupa'da sırf Türkiye karşıtlığı yüzünden terör örgütlerinin himaye edilmesinin, eninde sonunda Avrupa'nın başına büyük belalar açacağının ipucu olarak bu gelişmeler ortaya çıkmıştır" diyen Çelik "Diyoruz ki PKK terör örgütü unsurları güçlendikleri zaman tekrar size dönen size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar. Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır. PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yaktığı ortaya çıktı. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği son örnekte de ortaya çıktı" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir" dedi.CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın PKK/YPG yandaşlarının Paris'i savaş alanına çevirmesi üzerine "Hala sessiz mi kalacaksınız?" diye sorarak Fransa'ya tepki gösterdi. Twitter'dan terör destekçilerinin düzenlediği şiddet olaylarının yer aldığı video paylaşan Kalın, "Son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katleden aynı PKK. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?" dedi. Kalın "Hepimiz PKK'yız sloganı atıyorlar. Başka yorumum yok" ifadelerini kullandı.