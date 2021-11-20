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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Beyaz Saray: Kalın-Sullivan atılacak adımları görüştü

Beyaz Saray: Kalın-Sullivan atılacak adımları görüştü
BEYAZ Saray, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada Kalın ve Sullivan'ın bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Açıklamada Horne, "Kalın ve Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD
Başkanı Joe Biden'ın 31 Ekim'de Roma'da yaptığı görüşmenin ardından ABDTürkiye ikili ilişkilerindeki gelecek adımları görüştü" ifadesine yer verdi. Horne; Kalın ve Sullivan'ın Ukrayna, Afganistan, Suriye ve Güney Kafkaslar gibi bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu, ayrıca Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının öneminin vurgulandığını aktardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise görüşmede, küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.
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Beyaz Saray: Kalın-Sullivan atılacak adımları görüştü
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