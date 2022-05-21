Beyaz Saray’a Pentagon transferi: John Kirby’nin yeni görevi belli oldu

Kirby'nin Dışişleri ve Pentagon sözcülüğü yaparak önemli bir deneyim kazandığını belirten ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "John Kirby bu pozisyon için benzersiz niteliklere sahip, onun geçmişini, bilgisini ve deneyimini Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Kirby ise "Ülkeme ve bu yönetime hizmet etmeye devam etme fırsatına sahip olduğum için inanılmaz derecede onur duyuyorum. Bana olan güveni için Başkan Biden'a ve son 18 aydaki muazzam desteği ve liderliği için Savunma Bakanı Lloyd Austin'e minnettarım" diye konuştu.