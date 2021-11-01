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Giriş Tarihi: 1.11.2021 08:58 Son Güncelleme: 1.11.2021 09:08

Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı! Sözcü Psaki Covid-19'a yakalandı

DHA
Beyaz Saray’da koronavirüs alarmı! Sözcü Psaki Covid-19’a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Covid-19’a yakalandığını duyurdu. Psaki, Biden ile en son 26 Ekim Salı günü görüştüğünü dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, "Çarşamba günü, Beyaz Saray'daki sağlık ekibiyle koordineli olarak, ailemde COVID-19 testi pozitif çıkan biri nedeniyle Başkan ile yurt dışı seyahatine çıkmama kararı aldım. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri karantinaya girdim ve Covid testim negatif çıktı. Ancak bugün Covid testim pozitif çıktı" dedi.

BİDEN İLE EN SON 26 EKİM'DE GÖRÜŞTÜ

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 26 Ekim Salı günü görüştüğünü dile getirerek, "Aramızda yaklaşık 2 metre mesafe vardı ve maske takıyorduk" ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı! Sözcü Psaki Covid-19'a yakalandı
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