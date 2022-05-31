Beyaz Saray’dan diyalog vurgusu

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Kalın ile Sullivan'ın görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldığı kaydedildi. Sullivan, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin Türkiye'nin bu iki ülkeyle yürüttüğü doğrudan görüşmelerin devamını ABD olarak desteklediklerini vurguladı. Açıklamaya göre iki isim, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu ve Ukrayna'nın tarım ürünlerinin küresel piyasalara nasıl ulaşabileceği konusunu değerlendirdi.