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Giriş Tarihi: 5.5.2022 01:34

Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

AA
Beyaz Saray’dan flaş açıklama: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Rusya Ukrayna savaşına dair kritik açıklamalarda bulundu. Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kendi açısından çoktan kaybettiğini söyledi.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Psaki, "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz." dedi.

Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler." şeklinde konuştu.

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Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
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