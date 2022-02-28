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Giriş Tarihi: 28.2.2022 21:38

Beyaz Saray'dan nükleer açıklaması:Alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok

AA
Beyaz Saray’dan nükleer açıklaması:Alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini bildirdi.

Psaki, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin'in nükleer adımının ardından nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için bir nedenlerinin olmadığını belirterek, "Biz alarm seviyemizi ve değerlendirmemizi değiştirmedik. Ancak Rusya tehdidine karşı gözümüzün açık olması da lazım." dedi.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Putin'in adımını değerlendiriyoruz ancak şu aşamada nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Yetkili, "Nükleer silahlara ilişkin provokatif söylemlerin tehlikeli olduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz." uyarısında bulundu.

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Beyaz Saray'dan nükleer açıklaması:Alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok
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