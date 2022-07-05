Beyaz teröriste kalkan oldular

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki terör saldırısının yankıları sürüyor. Ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde önceki gün düzenlenen terör saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen militan, dün hâkim karşısına çıkarıldı. 22 yaşında bir Danimarkalı olan teröriste devletler, medya veya sosyal ağlar ise adeta kalkan oldu. Danimarkalı yetkililer ilk başta "Terör saldırısı olabilir" açıklamalarını yaptılar. Avrupa medyası da olayın ilk dakikalarında "Kopenhag'da terör saldırısı şüphesi" başlıklarını kullandılar.Ancak çok geçmeden saldırganın kızıl saçlı bir Danimarkalı olduğu anlaşılınca söylemler de başlıklar da değişmeye başladı. Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse "Terör eylemi değildi" dedi. Yetkililer ayrıca saldırgan için "Daha önceden ruhsal problemleri olduğu biliniyordu. Tek başına hareket ediyordu. Ateş ettiği kişileri rastgele seçti" açıklamalarını yaptı. Emniyet müdürü, saldırganın akıl ve ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren kurumlar tarafından bilindiğini belirtti. Bunun üzerine çıkan haberlerde 'terörist' ifadelerinin yerini "Silahlı kişi", "Saldırgan", "Ruhsal sorunları vardı" şeklindeki ifadeler aldı.Ancak saldırıya şahit olanlara göre saldırganın hedefinde yabancılar vardı. Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi. Konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara ateş açıyordu" dedi.Avrupa'da saldırganın beyaz olmaması halinde çok farklı prosedürler işletiliyor. Olay anına dair fotoğraflar yayınlanıyor. Saldırganın daha önceden sosyal ağlardaki paylaşımları da ifşa ediliyor. Ancak Danimarkalı teröristin ifadesi kamuoyuna açıklanmadı. Sosyal ağlar da saldırganın hesaplarını hemen kapattı. Şüpheliye ait olduğu düşünülen Youtube ve Instagram hesapları bir gecede kapatıldı.