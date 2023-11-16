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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Beyni canlı tutan cihaz geliştirildi

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Beyni canlı tutan cihaz geliştirildi
ABD'li bilim insanları beynin bedenin geri kalanından bağımsız olarak çalışmasını sağlayabilecek bir cihaz geliştirdi. UT Southwestern Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar, ketamin ile uyutulan bir domuzun beynine giden kan akışını izole etmeyi başardı. Bilgisayarlı bir algoritma da organın ihtiyaç duyduğu gerekli kan basıncını, hacmini, sıcaklığını ve besin maddelerini korudu. Ekip, vücudun geri kalanından hiçbir biyolojik girdi almamasına rağmen, beyin aktivitesinin beş saatlik bir süre boyunca minimum düzeyde değişiklik gösterdiğini bildirdi.
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Beyni canlı tutan cihaz geliştirildi
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