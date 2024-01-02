Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Beyrut'taki Aruri suikastı sonrası Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyaret ertelendi
Giriş Tarihi: 2.1.2024 23:07

Beyrut'taki Aruri suikastı sonrası Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyaret ertelendi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyareti Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin bu akşam Beyrut'ta İsrail suikasti sonucu öldürülmesinin ardından ertelediği bildirildi.

AA
Beyrut’taki Aruri suikastı sonrası Blinken’ın Tel Aviv’e yapacağı ziyaret ertelendi

İsrail basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaretin pazartesi gününe ertelendiği belirtildi.

Haberde, Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkati çekildi.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalalı olmadığını ileri sürdü.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beyrut'taki Aruri suikastı sonrası Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyaret ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA