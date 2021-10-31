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Giriş Tarihi: 1.11.2021

Bıçaklı saldırıdan sonra vagonu ateşe verdi :15 yaralı

Bıçaklı saldırıdan sonra vagonu ateşe verdi :15 yaralı
JAPONYA'NIN başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende 20'li yaşlardaki bir saldırgan yolculara bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi. Olayda 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü. Trende yaşanan panik amatör kamera görüntülerine yansırken, seferler geçici olarak askıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eylemin ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açtı.
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Bıçaklı saldırıdan sonra vagonu ateşe verdi :15 yaralı
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