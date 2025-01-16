Biden giderayak Rumlara silahı onayladı

Seçimleri kaybeden ve 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı direktifle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) askeri teçhizat alımına olanak tanıdığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkân tanıyan direktif yayımladı. Açıklamada, "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek" ifadesi kullanıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah satışı kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "Rum tarafının savaş çığırtkanlığına çanak tutan ülkeleri bir kez daha bu hareketlerinin sonucunu hesaplayarak hareket etmeye davet ediyoruz. Ada ve bölge üzerindeki hassas dengelerin olumsuz yönde etkilenmesi kimsenin çıkarına hizmet etmeyecektir" denildi.