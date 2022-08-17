Biden hareketleri ile yine gündem oldu: Enflasyonun düşürülmesine yönelik yasayı imzaladıktan sonra...

BİDEN YÖNETİMİ İÇİN "ZAFER" OLARAK YORUMLANIYOR

ABD tarihinin en büyük "iklim paketi" olarak da görülen yasa, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik "zaferi" olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu yasa, iklim değişikliğiyle mücadele, ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Yasayla, sera gazı emisyonunun azaltılması ve tüketicilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesi, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerinin düşürülmesi ve şirketler ile zenginler için vergi uygulamalarının sıkılaştırılması amaçlanıyor.

Enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı savunulan yasa kapsamında, yeni vergi düzenlemeleri ve reçeteli ilaç fiyatlandırma reformuyla gelecek 10 yılda 739 milyar dolarlık gelir sağlanması ve 433 milyar dolarlık harcama yapılması öngörülüyor. Yasanın bütçe açığını da 300 milyar doların üzerinde azaltacağı kaydediliyor.