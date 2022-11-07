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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Biden için kader günü

Biden için kader günü

ABD’de bugün Kongre ara seçimleri yapılacak. Sonuçların Biden’ın Beyaz Saray’da kalan iki yılı için büyük bir etkisi olacak. Eski Başkan Trump’ın gözü de sandıklarda

ABD'de bugün Kongre ara seçimleri yapılacak. Son yıllarda ülkede artan kutuplaşma nedeniyle seçim hesaplaşmaya dönüştü. Ara seçimler, seçmenin başkan ve partiye yönelik memnuniyetinin ölçüldüğü bir referandum niteliği de taşıyor. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'da da 35 koltuğun sahibi belirlenecek.

TRUMP İÇİN DE ÖNEMLİ
Seçimin, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın görev döneminin ikinci yarısına ve 2024 başkanlık seçimlerine önemli etkisi olacak. Anketler, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni alabileceğini, Senato'da ise Demokrat Parti'nin üstünlüğünün süreceğini gösteriyor. Eski Başkan Donald Trump açısından da seçim çok önemli. Desteklediği adayların kazanması durumunda Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimleri için eli güçlenecek.
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Biden için kader günü
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