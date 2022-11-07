Biden için kader günü

ABD'debugün Kongre ara seçimleri yapılacak. Son yıllarda ülkede artan kutuplaşma nedeniyle seçim hesaplaşmaya dönüştü. Ara seçimler, seçmenin başkan ve partiye yönelik memnuniyetinin ölçüldüğü bir referandum niteliği de taşıyor. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'da da 35 koltuğun sahibi belirlenecek.Seçimin, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın görev döneminin ikinci yarısına ve 2024 başkanlık seçimlerine önemli etkisi olacak. Anketler, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni alabileceğini, Senato'da ise Demokrat Parti'nin üstünlüğünün süreceğini gösteriyor. Eski Başkan Donald Trump açısından da seçim çok önemli. Desteklediği adayların kazanması durumunda Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimleri için eli güçlenecek.