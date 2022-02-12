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Giriş Tarihi: 12.2.2022 19:22 Son Güncelleme: 12.2.2022 19:31

Biden ile Putin'den kritik Ukrayna görüşmesi

Biden ile Putin’den kritik Ukrayna görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı konuştuğu telefon görüşmesi başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin başladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 11.04'te (TSİ 19.04) başladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

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Biden ile Putin'den kritik Ukrayna görüşmesi
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