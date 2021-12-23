Biden ile Trump’tan görülmemiş hareket!

ABD lideri Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşma sırasıda aşı çalışmalarına destek veren ve takviye dozunu yaptıran selefi Donald Trump'a övgüler yağdırdı. Biden, konuyla ilgili, "ABD, eski yönetim ve bilim dünyamız sayesinde aşıya ilk elden ulaşabildi. Benim yönetimimle de aşı çalışmalarında önde gelen ülkelerden biri olduk. Eski başkan Trump, geçtiğimiz günlerde destekleyici aşıyı yaptırdı. Bu onunla hemfikir olduğumuz birkaç şeyden biri" dedi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Trump ise bu sözlere cevap olarak, "Çok müteşekkir oldum ve duyduğuma çok sevindim. Bence bu çok müthiş bir iey ve pek çok insanı mutlu edecektir. Bu ülkenin bir iyileşme süreci olmalı ve bu tarz açıklamalar bu duruma yardımcı olacaktır" dedi.
MİLYARLARCA DOLAR YATIRILMIŞTI
Trump döneminde, 'War Speed Operasyonu' kapsamında korona için araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar aktarılmış ve böylece ülkede 3 korona aşısı geliştirilmişti.