Biden ile Trump’tan görülmemiş hareket!

"ÇOK MUTLUYUM"

Trump ise bu sözlere cevap olarak, "Çok müteşekkir oldum ve duyduğuma çok sevindim. Bence bu çok müthiş bir iey ve pek çok insanı mutlu edecektir. Bu ülkenin bir iyileşme süreci olmalı ve bu tarz açıklamalar bu duruma yardımcı olacaktır" dedi.