Biden imzayı attı! İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay

"ŞARTLARI YERİNE GETİRMEZLERSE SÜRECİ DONDURURUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyeliği için bu iki ülkenin gerekli şartları yerine getirmemesi durumunda sürecin dondurulabileceğini dile getirmişti. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle önemli bir dönemde yapılan NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımlarını en üs düzeyde dile getirdik. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine, şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Buradan bir defa daha bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin öyle veya böyle değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."