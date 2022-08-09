Biden imzayı attı! İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay

ABD Temsilciler Meclisi, NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini destekleyen karar tasarısını geçtiğimiz ay kabul etti. Senato'da iki kuzey ülkesinin ittifaka üyeliği 95'e karşı bir oy ile kabul edildi.
BIDEN'DAN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA ONAY
İki ülkenin ittifaka katılımının Senato tarafından kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.
"ŞARTLARI YERİNE GETİRMEZLERSE SÜRECİ DONDURURUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyeliği için bu iki ülkenin gerekli şartları yerine getirmemesi durumunda sürecin dondurulabileceğini dile getirmişti. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle önemli bir dönemde yapılan NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımlarını en üs düzeyde dile getirdik. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine, şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Buradan bir defa daha bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin öyle veya böyle değişik değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Bizim Türkiye olarak bu konuda duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir."
30 ÜYENİN ONAY VERMESİ GEREKİYOR
NATO, "açık kapı" politikası izliyor. Bu politika, ittifakın kurucu anlaşmasının 10. maddesine dayanıyor. Bu maddede kurucu Washington Antlaşması'na taraf olan ülkelerin Kuzey Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlamak için herhangi bir Avrupa ülkesini ittifaka katılmaya davet edebileceği belirtiliyor.
Ancak bir ülkenin NATO'ya dahil olabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden onay vermesi gerekiyor. NATO üyeliği normal şartlarda uzun bir süreç gerektiriyor. Bunun için çok aşamalı bir sürecin tamamlanması isteniyor. Buna göre, NATO müttefikleri bir başka ülkenin ittifaka katılmasını kararlaştırdıklarında NATO o ülkeye resmi davet gönderiyor. Bundan sonra 7 adımlık katılım süreci başlıyor.