Biden: İran’da yaşanan uyanış beni sersemletti

İran'da başkaldıran herkese teşekkür eden Biden, "Burada yaşayan İranlı topluluğa da seslerini çıkardıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, California ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek buralarda çeşitli konuşmalar yapıyor.

Söz konusu programlar doğrudan bir "seçim kampanyası" olarak açıklanmasa da Biden, gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.