Biden: “İran’ı özgürleştireceğiz”

ABD Devlet Başkanı Joe Biden seçim kampanyası kapsamında California eyaletinde düzenlenen mitingde İran'daki protestolara ilişkin konuştu. Mitingde destekçilerin telefon ekranlarını kaldırarak "İran'a özgürlük" yazısını göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Çok yakında onlar kendilerini özgürleştirecekler" dedi.

Öte yandan ABD, İran'da Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan ve 1 aydan fazla bir süredir devam eden protestolarda polisin göstericilere orantısız güç kullanması nedeniyle İranlı yetkililere yaptırım getirileceğini açıklamıştı.