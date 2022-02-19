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Giriş Tarihi: 20.2.2022

Biden kesin konuştu: Rusya saldıracak

Biden kesin konuştu: Rusya saldıracak
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2.8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz" dedi. "Rusya destekli güçlerin ateşkes ihlallerini görüyoruz" diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BEDEL ÖDETECEĞİZ'
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Avrupa güvenliğinin temeli Ukrayna doğrudan tehdit altında" dedi. Harris, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ABD'nin müttefikleriyle Moskova'ya "büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel" ödeteceğini söyledi.
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Biden kesin konuştu: Rusya saldıracak
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