Biden kopya kağıdı ile yakalandı: Oturacaksın, 2 dakika konuşacaksın, çıkacaksın...

– Liz Schuler'e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz sanal olarak toplantıya katılacak)

– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.

Beyaz Saray yönetimi ve Biden bu talimatlar ile ilgili bir açıklama yapmadı.