Biden kopya kağıdı ile yakalandı: Oturacaksın, 2 dakika konuşacaksın, çıkacaksın...

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle yaptığı toplantıda tuttuğu kağıt dikkatlerden kaçmadı. Biden'ın yeni bir gafa imza atmasını engellemek isteyen kurmayları tarafından hazırlanan talimat listesi hazırladı.
Dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda elinde tuttuğu kağıt parçasında çeşitli talimatlar yer alıyordu. Biden2ın yanlışlıkla ters çevirmesi ile görülen kağıtta ABD Başkanı'nın yapması gerekenler tek tek sıralanmıştı.