Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Orta Doğu’da artan gerilimi ve Gazze’de ateşkes sürecini değerlendirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Biden'ın, Sisi ve Şeyh Temim ile yaptığı görüşmelerde, Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması yoluyla bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalar ana tema olarak ele alındı.

Biden, ateşkesle ilgili "nihai aşamaya gelinen" müzakere sürecindeki rolleri nedeniyle her iki muhatabına da teşekkür ederek ateşkes sürecinin bir an önce tamamlanmasının aciliyet gerektirdiğini vurguladı.

Dün de bölgedeki diğer bazı ülke liderleriyle görüşen Biden, bu görüşmelerinde de Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmasının Orta Doğu'da artan gerilimin düşürülmesinde anahtar rol oynayacağına işaret etmişti.

Biden ayrıca dün Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini toplamış ve burada da Orta Doğu'da artan İsrail-İran gerilimini kapsamlı şekilde ele almıştı. Toplantıya Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katılmıştı.