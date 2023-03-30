Biden Netanyahu arasındaki uçurum derinleşiyor

İsrail'de geniş çaplı protestolara ve krize neden olan "yargı reformu", Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki anlaşmazlığı da gözler önüne serdi. ABD Başkanı Biden ile Netanyahu'nun İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi hakkındaki karşılıklı açıklamaları gerginliğe neden oldu. Yargı düzenlemesi nedeniyle endişelerini dile getiren Biden, İsrail'in zor bir süreçten geçtiğini ve Netanyahu'nun söz konusu düzenlemeden vazgeçmesini umduğunu söyledi.

Biden, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği konusunda ise, "Hayır, yakın zamanda değil." ifadesini kullandı. ABD Başkanı'nın açıklamalarına tepki gösteren Netanyahu, "Biden'ı 40 yılı aşkın süredir tanıdığını ve onun İsrail'e olan bağlılığını takdir ettiğini" ifade ederken pek de alttan almadı. Netanyahu, "İsrail, kararlarını en iyi dostları dahil olmak üzere dış baskılara göre değil halkının iradesiyle hüküm veren egemen bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir da yargı düzenlemesini eleştiren ABD Başkanı Biden'a "İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir." ifadeleriyle tepki gösterdi. İsrail'de yargının yetkililerini hükümetin lehine kısıtlamayı amaçlayan yasal düzenlemeyi savunan aşırı sağcı Bakan, "Şu, tüm dünyada anlaşılmalıdır: Buradaki halk seçimlere gitti ve kendi talepleri var." ifadelerini kullandı.

"BIDEN'IN YALAN HABERLERE KURBAN GİTMESİ ÜZÜCÜ"

İsrail'de bir hükümet kurulduğunda başbakanı Beyaz Saray'a davet etmek, ABD başkanlarının sıklıkla yaptığı bir şeydi. Ancak Biden, hükümetin kuruluşunun ilk haftalarında Netanyahu'ya herhangi bir davet göndermedi. Biden ile Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmelerinde yakın zamanda görüşme olacağı bilgisi verildi ancak bu görüşme tahmin edilen zamanda gerçekleşmedi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, dün sabah İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun yakında Beyaz Saray'a davet edileceğini" söyledi.