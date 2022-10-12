Biden, nükleer konusunda geri adım attı

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yaptığı ses getiren 'nükleer felaket çıkışının' ardından geri adım attı. CNN'e konuşan Biden'a Rusya konusunda nükleer kıyamet (Armageddon) uyarısı hatırlatıldı. "Putin'in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?" şeklindeki soruya Biden, "Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum" şeklinde yanıtlayarak daha önceki açıklamalarından daha farklı bir tablo çizdi.