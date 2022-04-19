Biden, Obama’ya açıkladı! Yeniden başkanlığa aday olacak mı?

'BİDEN HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ İSTİYOR'

Biden'ın 2024'te başkanlık için ikinci kez yarışa gireceğini söylediğini aktaran kaynaklar, "Biden tekrar aday olmak ve bunun da herkes tarafından bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da 2024 için aday olmaya hazırlandığına işaret eden kaynaklar, düşük halk desteği oranlarına rağmen Biden'ın hala Trump'ı yenebilecek en güçlü Demokrat olduğuna dikkati çekti.