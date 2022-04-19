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Giriş Tarihi: 19.4.2022 21:50 Son Güncelleme: 19.4.2022 22:11

Biden, Obama'ya açıkladı! Yeniden başkanlığa aday olacak mı?

AA
Biden, Obama’ya açıkladı! Yeniden başkanlığa aday olacak mı?

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya 2024'te başkanlık için ikinci kez yarışa gireceğini söyledi. Donald Trump'ın da 2024 için aday olmaya hazırlandığına işaret eden konuya yakın kaynaklar, Biden'ın hala Trump'ı yenebilecek en güçlü Demokrat olduğuna dikkati çekti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya başkanlık için tekrar aday olacağını söylediği öne sürüldü.

The Hill gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Obama'ya 2024 başkanlık seçimleri hakkındaki planlarından bahsetti.

'BİDEN HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ İSTİYOR'

Biden'ın 2024'te başkanlık için ikinci kez yarışa gireceğini söylediğini aktaran kaynaklar, "Biden tekrar aday olmak ve bunun da herkes tarafından bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da 2024 için aday olmaya hazırlandığına işaret eden kaynaklar, düşük halk desteği oranlarına rağmen Biden'ın hala Trump'ı yenebilecek en güçlü Demokrat olduğuna dikkati çekti.

Obama, 5 Nisan'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış ve Biden ile öğle yemeği yemişti.

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Biden, Obama'ya açıkladı! Yeniden başkanlığa aday olacak mı?
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