Biden oy toplamak için Taylor Swift’e güveniyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jason Miller dahil bazı önde gelen Cumhuriyetçi isimler, Biden'ın ekibinin, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini kazanmak için dünya çapında çok geniş bir hayran kitlesi olan Swift'e umut bağladığı, 34 yaşındaki kadın sanatçıya Demokratların seçim kampanyasında "seçmenleri etkilemek için" görev verileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Miller, Cumhuriyetçi partiye yakın olduğu bilinen Rolling Stone adlı dergiye verdiği röportajda, "Joe Biden kendisini kurtarması için Taylor Swift'e güveniyor olabilir ancak seçmenler, çok yüksek enflasyon oranlarına bakıyor." ifadesine yer verdi.

Cumhuriyetçi milyarder Vivek Ramaswamy de Taylor Swift'in Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan erkek arkadaşı Travis Kelce ile ABD'nin en çok izlenen Amerikan futbolu organizasyonu Super Bowl'da, Biden lehine açıklama yapabileceğini ima etti.

Ocakta başkanlık yarışından Trump lehine çekilen Ramaswamy, X platformundaki paylaşımında, Swift ve Kelce'ye işaret ederek "Süper Bowl'u kimin kazanacağını ve bu sonbaharda, yapay bir şekilde (topluma) dayatılan bir çiftten büyük bir başkanlık desteği gelip gelmeyeceğini merak ediyorum. Burada sadece çılgın bir spekülasyon var, bakalım önümüzdeki 8 ay içinde nasıl eskiyecek." ifadelerine yer verdi.