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Giriş Tarihi: 21.3.2022 09:07

Biden Polonya'ya gidecek

AA
Biden Polonya’ya gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bu hafta yapacağı Avrupa ziyaretine Polonya durağının eklendiğini açıkladı. Biden, çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak.

Biden'ın cuma günü Varşova'ya geçmesi ve cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMAZLIK

ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı savaş uçaklarının gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Washington son olarak söz konusu planın rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

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Biden Polonya'ya gidecek
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