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Haberler Dünya Haberleri Biden: "Putin, tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırmak istedi" ancak NATO'laştırdı
Giriş Tarihi: 27.5.2022 18:46

Biden: "Putin, tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırmak istedi" ancak NATO'laştırdı

Biden: Putin, tüm Avrupa’yı Finlandiyalaştırmak istedi ancak NATO’laştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" belirtti.

Biden, başkent Washington yakınlarındaki Annapolis kentinde bulunan Deniz Harp Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuşma yaptı.

ABD'nin son dönemdeki liderliğine değinen Biden, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar ve Ukrayna'ya yardımlar konusunda öncü rol üstlendiğini söyledi.

Biden, "Putin sadece Ukrayna'yı ele geçirmek istemiyor, gerçekten Ukrayna halkının kültürünü ve kimliğini yok etmek istiyor. Okulları, bakım evlerini, hastaneleri, müzeleri vurmasının başka bir nedeni olamaz." dedi.

BİDEN'DAN KUZEY KORE GAFI

ABD'nin son dönemde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine verdiği desteğe de işaret eden Biden, "Putin, tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırarak tarafsız yapmak istedi ancak hepsini NATO'laştırdı." diye konuştu.

Biden'ın konuşmasında, Rusya'ya yaptırımlar konusunda ABD'ye destek veren Asya ülkelerini sayarken "Güney Kore" yerine "Kuzey Kore" demesi ise dikkati çekti.

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Biden: "Putin, tüm Avrupa'yı Finlandiyalaştırmak istedi" ancak NATO'laştırdı
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