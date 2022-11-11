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Haberler Dünya Haberleri Biden: "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum"
Giriş Tarihi: 11.11.2022 07:55

Biden: "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum"

AA
Biden: Putin Ukrayna’dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

Biden, Kuzey Afrika ve Asya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin verimli geçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Ben görüşmelerimin her zaman verimli geçtiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün ne olacağına dair bir soruyu ise, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum." diye cevapladı.

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Biden: "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum"
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