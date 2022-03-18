Biden, Putin’e ’Katil’ demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad’ın bombalanması fikri bana ait

BELGRAD'IN BOMBALANMASINI BEN ÖNERDİM!

Biden'ın bu açıklamalarının yankıları sürerken ABD Senatosu 1998 Yılı Dış İlişkiler Komitesi toplantısında yaptığı konuşma gündem oldu. Biden o toplantıda yaptığı konuşmasında Belgrad'ın bombalanmasını ve Tuna Nehri üzerindeki tüm köprülerin yıkılması için Amerikalı pilotların gönderilmesini söylediği ortaya çıktı.

Putin'e savaş suçlusu diyen Biden'ın eski görüntüleri gündem oldu "Belgrad'ın bombalanmasını ben önerdim" | Video

BİDEN'IN GÜNDEM OLAN SÖZLERİ

Joe Biden, o videodaki konuşmasında şöyle dedi: "Belgrad'ın bombalanması fikrini ben verdim. Amerikan pilotlarının Tuna Nehri'ndeki bütün köprüleri yıkması için Sırbistan'a gönderilmesini öneren benim. Ben, Sırbistan'ın petrol depolarının vurulmasını da önerdim."