Biden: Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Pensilvanya'da yaptığı bir konuşmada, ülke genelinde silahlı suçların azaltılması ve şiddetin önlenmesi için hazırlanan "Daha Güvenli Amerika Planı" hakkında açıklamalarda bulundu. ABD halkının ülkede meydana gelen silahlı şiddet olaylarından endişe duyduğunu söyleyen Biden yaptığı konuşmada, 1994 yılında ABD senatosunda görev yaptığı sıradaki saldırı silahları yasağına atıfta bulunarak, ABD'de bu silahları yeniden yasaklamaya kararlı olduğunu söyledi. Biden, "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım. Daha önce bir kez yaptım ve tekrar yapacağım" dedi.

Saldırı silahlarını yasaklamayı istediğini söyleyen Biden, "Silahlar Amerika'da çocukların bir numaralı katilidir. Çok fazla sayıda çocuk silahlar nedeniyle ölüyor. Bu ülkede, Amerika sokaklarında her gün katliam oluyor." şeklinde konuştu.