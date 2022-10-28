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Giriş Tarihi: 28.10.2022 17:52

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırıyı kınadı

AA
Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşine saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye evinde yapılan saldırıyı kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın dualarının Paul Pelosi ve tüm Pelosi ailesiyle olduğunu belirtti.

Biden'ın Pelosi'yi arayarak, kendisine desteğini bildirdiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden, tüm şiddet olaylarını kınamaktadır ve ailenin mahremiyet talebine saygı duyulmasını istemektedir." ifadesini kullandı.

Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğramıştı.

Paul Pelosi hastaneye kaldırılırken, saldırgan da gözaltına alınmıştı. Olayın sebebine ilişkin soruşturma ise sürüyor.

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Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırıyı kınadı
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