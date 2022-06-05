Biden, Ukrayna’yı sattı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, ABD'nin savaşa yönelik tutumu bir kez daha eleştirileri beraberinde getirdi. ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha tutarsız açıklamaları nedeniyle hedefte. Biden, geçen ay yaptığı açıklamada "Ukrayna, son Ukraynalı ölene kadar savaşa devam edecek" demişti. Ancak önceki gece açıklama yapan Biden bu kez Ukrayna'nın barış için toprak vermesi gerektiğini söyleyerek "Toprak verip Rusya ile uzlaşmaları lazım. Ukrayna masaya oturmalı" dedi. ABD medyasında ise Batı'nın ateşkes görüşmelerinde arka planda ikiyüzlü davrandığı yazıldı. CNN'e konuşan kaynaklar, ABD, AB ve İngiltere'nin kendi aralarında Ukrayna'da ateşkes şartlarını tartıştığını söyledi. CNN'e göre taraflar, Washington'un "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi ele almama" taahhüdüne rağmen konuyu Kiev olmadan tartışıyor.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi. Savaşın ülkenin doğusundaki sanayi şehri Severodonetsk'te yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, topçu desteğiyle operasyonu sürdüren düşman ile "şehir savaşı"nın başladığı belirtildi. Rus ordusunun Harkov yönünde ise işgal altında tuttuğu birimleri elinde tutmaya çalıştığı açıklandı. Herson bölgesinde de yerel halkın Rus güçlere tam bir direniş göstermeye devam ettiği kaydedildi.