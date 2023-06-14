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Giriş Tarihi: 14.6.2023 07:25

Biden, Uruguay Devlet Başkanı Pou ile bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ile Beyaz Saray'da görüştü.

AA
Biden, Uruguay Devlet Başkanı Pou ile bir araya geldi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, bugün, Uruguay Devlet Başkanı Pou'yu Beyaz Saray'da ağırladı.

Açıklamada, Uruguay'ın demokratik yönetimini bölgesel ve küresel bir model olarak öven Biden'ın, Pou'yu Ukrayna'ya verdiği destek, Venezuela'da temel özgürlüklerden yana tutumu, bölgesel entegrasyon ve kapsayıcı ekonomik refah adına attığı adımlardan dolayı takdir ettiği kaydedildi. Liderlerin ikili ekonomik ilişkileri genişletmenin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabalar ve güvenlik işbirliklerini güçlendirmenin yollarını ele aldıkları aktarıldı.

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Biden, Uruguay Devlet Başkanı Pou ile bir araya geldi
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