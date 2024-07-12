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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Biden yine gaflarıyla gündemde

Biden yine gaflarıyla gündemde
ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Vladimir Zelenski yerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in ismini söyledi. 81 yaşındaki Biden, bu gafının ardından, başka bir basın toplantısında da yardımcısı Kamala Harris yerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın ismini kullandı. Toplantı sırasında Biden, kasım ayındaki başkanlık seçiminde yarıştan çekilmeyeceğini tekrarladı. Öte yandan ABD'de yapılan ankete göre, Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı yüzde 67 çıkarken, bugün seçim yapılması durumunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile sandıkta neredeyse başa baş gidiyor.
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Biden yine gaflarıyla gündemde
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