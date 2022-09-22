Biden yine tuhaf hareketleri ile gündemde: Sağa sola dönüp durdu

ABD Başkanı Joe Biden, Global Fund's Konferansı'nda yaptığı konuşmanın ardından sahnede yaptığı hareketler sosyal medyada alay konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Biden'ın konuşmasından sonra yaptığı yaptığı vucut hareketleri sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video

BİR SAĞA BİR SOLA

Biden'ın konuşması sonrasında kürsüden inerken yaptığı garip hareketler dikkat çekti. Biden'ın bu tavrı, daha önce de boşlukla tokalaştığı anları hatırlattı.