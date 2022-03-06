Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden yönetimini eleştiren Trump'tan garip Rusya şakası! Bakın ne önerdi!
Giriş Tarihi: 6.3.2022 18:23 Son Güncelleme: 6.3.2022 18:42

Biden yönetimini eleştiren Trump'tan garip Rusya şakası! Bakın ne önerdi!

AA
Biden yönetimini eleştiren Trump’tan garip Rusya şakası! Bakın ne önerdi!

ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya yönelik tutumunu eleştiren eski ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir öneri geldi. Trump, ABD’nin, Rusya’yı "Çin bayraklı" savaş jetleriyle vurup, "suçu Çin’e atmasını" önerdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre Trump, Ulusal Cumhuriyetçiler Komitesi Bağışçıları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı vurmayacaklarını söylemeyi bırakmaları gerektiğini belirtti.

"BUNUN DEVAM ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde nitelendirerek, "Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

"ABD SUÇU ÇİN'E ATMALI"

ABD'nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin'e atmasını" öneren Trump, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı.

Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Biden yönetimini eleştiren Trump'tan garip Rusya şakası! Bakın ne önerdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA