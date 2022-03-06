Biden yönetimini eleştiren Trump’tan garip Rusya şakası! Bakın ne önerdi!

"BUNUN DEVAM ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"
Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde nitelendirerek, "Hangi noktada, insanlığa karşı bu kitlesel suçlara katlanamayacağımız söylenecek? Bunun olmasına, devam etmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.
"ABD SUÇU ÇİN'E ATMALI"
ABD'nin, F-22 savaş uçaklarına "Çin bayrağı" asarak Rusya'yı bombalamasını, ardından da "suçu Çin'e atmasını" öneren Trump, "Artık birbirleriyle kavgaya başlarlar, biz de arkamıza yaslanarak oturup izleriz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın şakasını kahkahalarla alkışladı.
Trump, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sadece kendi döneminde başka bir ülkeyi işgal etmediğini savunmuştu.