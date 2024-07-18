Biden’a çekil baskısı artıyor

ABD'de üst düzey Demokratların, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskıları devam ediyor. Kongrenin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Biden'a, "anket sonuçlarının, Donald Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini" söylediği öne sürüldü. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 81 yaşındaki Biden'ın Kovid testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Üçüncü kez Kovid'e yakalanması da başkanlık yarışından çekilmesine dair baskıların artmasına neden oldu.ABD'de bazı Cumhuriyetçiler ise, suikast girişimine uğrayan ve kulağından yaralanan başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteklerini göstermek için kulaklarına bandaj taktı.