Biden’a halk desteği şoku! Anketlerde çakıldı

Ülkede düşen enflasyon oranları ve Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimi sürecinde gün yüzüne çıkan Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlüğe rağmen ofisinde ve evinde "gizli belgeler" çıkan Biden'a halk desteği yüzde 40 civarında oldu.

Bu oran Biden'ın Ekim 2021'de en yüksek seviyeye ulaştığı onay oranı olan yüzde 44,1'in 4 puan altında olmasıyla dikkati çekti. Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri başta Kovid-19 salgını ve yüksek enflasyon rakamları ile mücadele eden Biden'a halk desteği, 2022'nin mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 36'lara kadar gerilemişti.