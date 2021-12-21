Biden’a halk desteği şoku! Bu zamana kadarki en düşük seviyede!

BU ZAMANA KADARKİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Aynı grup tarafından 9 Aralık'ta yapılan ankette, Biden'a destek oranı yüzde 42 çıkmıştı. Yapılan bu anketle, Biden'a olan halk desteği bu zamana kadarki en düşük orana inmiş oldu.