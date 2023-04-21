Biden’a Ukrayna’ya yardımları durdurma çağrısı

"UKRAYNA'YA PARA HARCAYACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Milletvekilleri, "Yardımımızın hızı aksini gösterse de ABD, kendi askerimiz körelirken yabancı bir orduyu takviye etmek için 113 milyar dolar harcayacak durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin temerrüde düşme riskini hatırlatan milletvekilleri, Amerikan halkı "rekor seviyede enflasyondan mustaripken, tarihsel olarak yolsuzluğa batmış bir yabancı hükümeti desteklemenin son derece sorumsuzca" olduğunu ileri sürdü.

Milletvekilleri, diğer yandan savaş nedeniyle ABD'nin iki rakibi Rusya ve Çin'in yakınlaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ulusal çıkarlarımıza ve Ukrayna halkının çıkarlarına en iyi şekilde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmak için acilen ihtiyaç duyulan müzakereleri teşvik ederek hizmet edilir. Bu korkunç çatışmayı sona erdirmek için iki taraf arasında müzakere edilmiş bir barışı savunmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz."