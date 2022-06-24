Biden’dan ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj kararına tepki! Kongreye çağrıda bulundu

"ÜZÜCÜ BİR KARAR"

Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 49 yıldır yürürlükte olan ve kadına 'kürtaj hakkı' veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozmasının ardından açıklamada bulundu. Başkan Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj kararının, "Amerika'daki kadınların kendi kaderlerini kontrol etmelerini engelleyecek üzücü bir karar" olduğunu söyledi. Biden yaptığı konuşmada, "Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün" dedi.