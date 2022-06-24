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Giriş Tarihi: 24.6.2022 22:42 Son Güncelleme: 24.6.2022 22:51

Biden'dan ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj kararına tepki! Kongreye çağrıda bulundu

İHA
Biden’dan ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj kararına tepki! Kongreye çağrıda bulundu

ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını anayasal olarak güvence altına alan "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD Başkanı Joe Biden, kürtaj hakkının yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün" dedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...

"ÜZÜCÜ BİR KARAR"

Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 49 yıldır yürürlükte olan ve kadına 'kürtaj hakkı' veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozmasının ardından açıklamada bulundu. Başkan Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj kararının, "Amerika'daki kadınların kendi kaderlerini kontrol etmelerini engelleyecek üzücü bir karar" olduğunu söyledi. Biden yaptığı konuşmada, "Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün" dedi.

ABD KONGRESİ'NE "KÜRTAJ HAKLARINI GERİ GETİRME" ÇAĞRISI

Başkan Biden, yürütme emriyle yapabileceği çok az şey olduğunu belirterek, ABD Kongresi'ni federal bir yasayla 'kürtaj haklarını' geri getirmeye ve seçmenleri bu hakları koruyacak milletvekilleri ve eyalet liderlerini seçmeye çağırdı.

ABD Yüksek Mahkemesi bugün, kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozduğunu açıklamış ve bu kararla birlikte ülkedeki eyaletler kürtajı kısıtlama, yasaklama ve suç sayma hakkına sahip olmuştu.

Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi’nden tarihi karar! Kürtaj anayasal hak olmaktan çıkarıldı

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Biden'dan ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj kararına tepki! Kongreye çağrıda bulundu
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