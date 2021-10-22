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Giriş Tarihi: 22.10.2021 21:38 Son Güncelleme: 22.10.2021 21:57

Biden'dan canlı yayında ilginç hareketler! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor

Biden’dan canlı yayında ilginç hareketler! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor

Sık sık ilerleyen yaşı ve sergilediği tuhaf hareketlerle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yine olay oldu. CNN'in düzenlediği forumda soruları yanıtlayan Joe Biden'ın tuhaf el hareketlerine kimse anlam veremedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık ilerleyen yaşı ve kameralar önünde sergilediği ilginç hareketlerle gündeme geliyor. Son olarak CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Biden, yine olay oldu.

EL HAREKETİ OLAY OLDU

Biden'ın, konuk olduğu forumda açıklamalarından ziyade yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem oldu.

KİMSE ANLAMADI

Sunucunun enflasyon hakkındaki sorusuna yanıt vermeden önce yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekleyen Biden'ın ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.



YUMRUKLARINI SIKIP SANİYELERCE BEKLEDİ

Sunucu Anderson Cooper, ABD'deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruklarını sıkıp, kollarını kaldırarak saniyelerce bekledi.

Biden'dan canlı yayında tuhaf hareketler! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor | Video

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Biden'dan canlı yayında ilginç hareketler! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor
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