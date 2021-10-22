Biden’dan canlı yayında ilginç hareketler! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık ilerleyen yaşı ve kameralar önünde sergilediği ilginç hareketlerle gündeme geliyor. Son olarak CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Biden, yine olay oldu.

EL HAREKETİ OLAY OLDU

Biden'ın, konuk olduğu forumda açıklamalarından ziyade yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem oldu.