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Giriş Tarihi: 22.10.2021 12:34 Son Güncelleme: 22.10.2021 12:51

Biden'dan Çin'e tehdit: Saldırı halinde savunacağız

Biden’dan Çin’e tehdit: Saldırı halinde savunacağız

Çin ve Tayvan arasında gerilim tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden'dan tehdit gibi bir açıklama geldi. Biden,Çin'in Tayvan'a saldırması halinde Tayvan'ı savunacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e adeta savaş tehdidinde bulundu. Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim sürerken Biden cephesinden Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunacakları açıklaması geldi.

'VERİLMİŞ BİR SÖZÜMÜZ VAR'

Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.

SOĞUK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ'

'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

ABD yasaları, Tayvan'ın kendisini savunmasına yardım etmesini zorunlu kılıyor. Ancak ABD yönetimi, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ne yapacakları konusunda bilinçli olarak muğlak açıklamalar yapıyordu. Bu politikaya "stratejik muğlaklık" deniyordu.

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Biden'dan Çin'e tehdit: Saldırı halinde savunacağız
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