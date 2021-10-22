Biden’dan Çin’e tehdit: Saldırı halinde savunacağız

SOĞUK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ'

'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

ABD yasaları, Tayvan'ın kendisini savunmasına yardım etmesini zorunlu kılıyor. Ancak ABD yönetimi, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ne yapacakları konusunda bilinçli olarak muğlak açıklamalar yapıyordu. Bu politikaya "stratejik muğlaklık" deniyordu.